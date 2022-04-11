Шайба Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Баффало» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Джона Купера.

Шайбы забросили Кори Перри (10-я минута), Ондржей Палат (10-я), Брэндон Хагель (22-я), Никита Кучеров (25-я), Росс Колтон (43-я).

«Тампа» (96 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (63) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть дома «Бостон».