Карпин: спортивный принцип нарушен абсолютно во всём
«Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.
ФИФА и УЕФА запретили российским сборным и клубам принимать участие в международных турнирах.
ФИФА также разрешила легионерам РПЛ менять клубы вне трансферного окна до конца сезона-2021/22. Этим правом воспользовались многие футболисты.
Ранее Карпин сообщил, что просит игроков больше бить по воротам соперников.