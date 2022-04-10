Карпин: спортивный принцип нарушен абсолютно во всём

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что спортивный принцип в чемпионате России по футболу сезона-2021/22 не соблюдается.

«Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

ФИФА и УЕФА запретили российским сборным и клубам принимать участие в международных турнирах.

ФИФА также разрешила легионерам РПЛ менять клубы вне трансферного окна до конца сезона-2021/22. Этим правом воспользовались многие футболисты.

Ранее Карпин сообщил, что просит игроков больше бить по воротам соперников.