Карпин сообщил, что просит игроков больше бить по воротам соперников
«Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Карпин также рассказал, в чём секрет успеха «Ростова».
«Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя», — добавил он.
«Ростов» в гостях с крупным счётом обыграл «Локомотив» — 4:1.
Футболисты «Ростова» нанесли 16 ударов по воротам (десять в створ), «Локомотив» — девять (два в створ).
«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).
Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» выглядел сильнее «Локомотива» в матче РПЛ.