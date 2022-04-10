Карпин сообщил, что просит игроков больше бить по воротам соперников

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин также рассказал, в чём секрет успеха «Ростова».

«Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя», — добавил он.

«Ростов» в гостях с крупным счётом обыграл «Локомотив» — 4:1.

Футболисты «Ростова» нанесли 16 ударов по воротам (десять в створ), «Локомотив» — девять (два в створ).

«Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» выглядел сильнее «Локомотива» в матче РПЛ.