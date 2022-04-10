Александр Емельяненко: нет сомнений, что у Яна украли победу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уверен в том, что его соотечественник Пётр Ян обязан был победить американца Алджэмейна Стерлинга в бою за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«У Петра украли победу, нет сомнений. Даже Дана Уайт дал 3:2 в пользу Яна. Опустим вообще первый раунд, в оставшихся очевидна качественная разница между «победными» раундами Стерлинга и победными раундами Петра», — цитирует Емельяненко «Матч ТВ».

По его мнению, Стерлинг не причинил урон Яну во втором и третьем раунде, а в четвёртом и пятом раунде россиянин постоянно атаковал соперника и оказывал давление, быстро перемещаясь по октагону.

«Судейство — это отдельный разговор. Каким образом трое судей могут по-разному увидеть один и тот же бой при том, что следят за поединком через мониторы и видят повторы? Они видят одинаковую картинку, понимаете? Видимо, решили судить по личным предпочтениям, а не по бою. Вплоть до влияния политической обстановки, по-другому я не могу понять логику данного решения», — заключил Емельяненко.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее российский боец смешанного стиля Иван Штырков выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка Яна со Стерлингом.