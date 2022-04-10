Чимаев признался, что бой с Бёрнсом вышел для него тяжёлым

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился эмоциями после победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

«Очень суровой соперник. Я не ожидал от него такой суровости — настоящий бразилец. Мой тренер говорил мне, что этот парень хорош», — приводит слова Чимаева «Матч ТВ».

Хамзат отметил, что оппонент проделал большую и хорошую работу и он его уважает. Он также признался, что даже не подозревал, насколько силён Бёрнс.

«Бой получился тяжёлым. Я сейчас чувствую боль, я очень устал», — добавил Чимаев.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что Чимаев блестяще провёл бой с Бёрнсом.