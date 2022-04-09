Сын Плющенко заявил, что его не пугают санкции в отношении российских спортсменов

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Я этого не пугаюсь, для меня все нормально. Да всё это уже пройдёт, когда я вырасту!» — цитирует сына Плющенко Sport24.

Он также добавил, что в скором времени начнёт прыгать четверные прыжки. По словам Саши, они уже близко.

Напомним, что девятилетний сын Плющенко принял участие в шоу своего отца «Союз чемпионов» в Туле.

Ранее министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев выступил с заявлением по поводу шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».