Сын Плющенко заявил, что его не пугают санкции в отношении российских спортсменов

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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Я этого не пугаюсь, для меня все нормально. Да всё это уже пройдёт, когда я вырасту!» — цитирует сына Плющенко Sport24.

Он также добавил, что в скором времени начнёт прыгать четверные прыжки. По словам Саши, они уже близко.

Напомним, что девятилетний сын Плющенко принял участие в шоу своего отца «Союз чемпионов» в Туле.

Ранее министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев выступил с заявлением по поводу шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

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