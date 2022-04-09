Талалаев: «Ахмат» неплохо играет даже с «Зенитом», но закрывать Ерохина ещё не научился

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Нам сегодня не хватало игрока для активного прессинга. Вопросы к игрокам я сформулировал так — Ерохин нам забил такой же гол, как и в предыдущей игре. К сожалению, мы научились открываться, как Ерохин, но закрывать такие открывания — пока нет», — цитирует Талалаева Sport24.

При этом он отметил, что «Ахмат» неплохо играл против «Зенита», в составе которого качественные футболисты. Тренер добавил, что поблагодарил своих игроков за это.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Юри Алберто и Александр Ерохин.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Ахмат» находится на седьмой позиции с 32 очками.

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