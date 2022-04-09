Кадыров позвонил Чимаеву в преддверии боя с Бёрнсом на UFС 273

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в преддверии поединка с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

Об этом Чимаев сообщил в Instagram*, выложив скриншот видеозвонка с чеченским лидером.

Турнир UFC 273 состоится 10 апреля.

Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где в первом раунде боя «задушил» представителя Китая Ли Джинглианга. Всего за карьеру у Хамзата десять досрочных побед и ни одного поражения.

Ранее Чимаев заявил, что на данный момент российский боец смешанного стиля Пётр Ян на пять шагов опережает конкурентов в легчайшем дивизионе UFC.

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