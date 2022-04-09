Министр спорта Тульской области: никакой политики в шоу Плющенко не было

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Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев выступил с заявлением по поводу шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
Министр спорта Тульской области: никакой политики в шоу Плющенко не было
  • РИА Новости

«Политики в этом шоу не было никакой. Это спорт высших достижений, я бы так это называл. Ребята показали настоящий спорт, а мы — что их поддерживают, что их хотят видеть ещё больше здесь, в России», — цитирует Яковлева «Матч ТВ».

Он также выразил огромную благодарность Евгению Плющенко и Яне Рудковской за шоу. Он добавил, что желает российским спортсменам поскорее вернуться на международную арену.

Напомним, что в шоу Плющенко приняли участие Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Алина Загитова упала с единственного прыжка в своём прокате на шоу Тутберидзе.

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