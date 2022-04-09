Ларссон высказался о возможном возвращении в Россию
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«Есть ли ещё вариант с Россией? У меня всё ещё есть контракт. Он будет рассчитан ещё на один год, начиная с 30 июня. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Ларссона SVT Sport.
Шведский форвард присоединился к «Спартаку» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В этом сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.
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