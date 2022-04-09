Слуцкий потерпел восемь поражений в последних десяти матчах РПЛ

Короткая ссылка
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару».
Слуцкий потерпел восемь поражений в последних десяти матчах РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды. Единственный гол в матче забил Сергей Волков.

Таким образом, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

По итогам 24-го тура РПЛ «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Рубин» — на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее Сандро Шварц рассказал об особенностях российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить