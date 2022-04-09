Слуцкий потерпел восемь поражений в последних десяти матчах РПЛ

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды. Единственный гол в матче забил Сергей Волков.

Таким образом, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

По итогам 24-го тура РПЛ «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Рубин» — на 12-й позиции с 25 очками.

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