Лукашенко попали клюшкой по лицу в хоккейном матче
- AFP
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
Во втором матче финальной серии XV Республиканских соревнований сборная президента Белоруссии обыграла команду из Минской области (5:1) и стала победителем турнира в 13-й раз.
Напомним, в первом матче финальной серии команда Лукашенко выиграла у соперника со счётом 6:1.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике — форварде «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове.