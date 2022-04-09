Лукашенко попали клюшкой по лицу в хоккейном матче

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко попали по лицу хоккейной клюшкой в матче Республиканских соревнований среди любителей.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Во втором матче финальной серии XV Республиканских соревнований сборная президента Белоруссии обыграла команду из Минской области (5:1) и стала победителем турнира в 13-й раз.

Напомним, в первом матче финальной серии команда Лукашенко выиграла у соперника со счётом 6:1.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике — форварде «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове.