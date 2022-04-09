Авербух рассказал, почему Валиева не смогла сдержать эмоций на его шоу в Санкт-Петербурге

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, рассказал, почему российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на его шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге.

«Камила сказала добрые слова, зрители ещё теплее отреагировали на них, и тогда она очень растрогалась и, прикрыв лицо руками, с улыбкой покинула лёд. Камила была очень благодарна публике», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Он также добавил, что публика взорвалась от проникновенного выступления Камилы Валиевой. Среди зрителей присутствовала и мама фигуристки, которая поблагодарила организаторов за такое шоу.

Напомним, что фигуристка после допинг-скандала на ОИ-2022 не смогла справиться с давлением и провалила личный турнир, став четвёртой.

Ранее Илья Авербух объявил о начале тренерской деятельности.

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