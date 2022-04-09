Авербух рассказал, почему Валиева не смогла сдержать эмоций на его шоу в Санкт-Петербурге
«Камила сказала добрые слова, зрители ещё теплее отреагировали на них, и тогда она очень растрогалась и, прикрыв лицо руками, с улыбкой покинула лёд. Камила была очень благодарна публике», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».
Он также добавил, что публика взорвалась от проникновенного выступления Камилы Валиевой. Среди зрителей присутствовала и мама фигуристки, которая поблагодарила организаторов за такое шоу.
Напомним, что фигуристка после допинг-скандала на ОИ-2022 не смогла справиться с давлением и провалила личный турнир, став четвёртой.
Ранее Илья Авербух объявил о начале тренерской деятельности.