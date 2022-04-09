«Севилья» в добавленное время обыграла «Гранаду» в матче 31-го тура Примеры

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В рамках 31-го тура испанской Примеры «Севилья» обыграла «Гранаду».

Встреча в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Диего Карлос (32-я минута), Лукас Окампос (66-я), Рафаэль Мир Висенте (93-я (90 + 3)) и Алехандро Гомес (99-я (90 + 9)).

За «Гранаду» мячи забили Дарвин Мачис (23-я минута) и Виктори Диас (88-я).

Таким образом, «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 60 очков. Лидер чемпионата — мадридский «Реал» (69 очков). «Гранада» — на 16-й позиции (29 очков).

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Севилья» поборются за полузащитника мадридского «Реала» Иско. 

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