Советник князя Монако: если Головин и уйдёт, то только по спортивным причинам

Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) и советник князя Альбера II Жоэль Бузу высказался о возможной дискриминации российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я не знаю, нужно ли переводить Головина, потому что с ним нет никаких проблем. И в Монако нет дискриминации русских. Если и должен быть трансфер, то только по спортивным причинам и делам бизнеса», — цитирует Бузу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Головин провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее тренер футбольного клуба «Монако» Филипп Клеман рассказал, какую роль может сыграть российский полузащитник Александр Головин в концовке сезона.