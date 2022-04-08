Sport.es: «Барселона» готова подписать полузащитника «Реала» Иско

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Каталонская «Барселона» и «Севилья» поборются за полузащитника мадридского «Реала» Иско.
Sport.es: «Барселона» готова подписать полузащитника «Реала» Иско
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Руководство «Реала» не готово предложить Иско новый контракт, поэтому футболист по окончании сезона покинет клуб, сообщает Sport.es. Отмечается, что главными претендентами на Иско являются «Барселона» и «Севилья».

29-летний футболист защищает цвета «Реала» с 2013 года. Он принял участие в 237 матчах за «королевский клуб», в которых забил 37 мячей.

Ранее главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

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