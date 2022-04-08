Sport.es: «Барселона» готова подписать полузащитника «Реала» Иско

Каталонская «Барселона» и «Севилья» поборются за полузащитника мадридского «Реала» Иско.

Руководство «Реала» не готово предложить Иско новый контракт, поэтому футболист по окончании сезона покинет клуб, сообщает Sport.es. Отмечается, что главными претендентами на Иско являются «Барселона» и «Севилья».

29-летний футболист защищает цвета «Реала» с 2013 года. Он принял участие в 237 матчах за «королевский клуб», в которых забил 37 мячей.

Ранее главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».