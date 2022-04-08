Тренер ПАОК Луческу раскритиковал поведение болельщиков «Марселя»

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Главный тренер греческого ПАОК Рэзван Луческу высказался о поведении болельщиков французского «Марселя» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА.

«Я очень разочарован тем, что увидел сегодня. Это очень плохая картина для города Марселя. В современном мире много насилия, в футболе нет необходимости. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — цитирует слова Луческу L'Equipe.

Матч состоялся 7 апреля в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой французского клуба со счётом 2:1.

Перед матчем в Марселе возле отеля, в который заселились болельщики из Греции, произошла драка. Уже на стадионе незадолго до стартового свистка фанаты «Марселя» закидали греческий сектор посторонними предметами.  

Ранее сообщалось, что норвежский «Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение итальянской «Роме» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

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