Тренер ПАОК Луческу раскритиковал поведение болельщиков «Марселя»

Главный тренер греческого ПАОК Рэзван Луческу высказался о поведении болельщиков французского «Марселя» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА.

«Я очень разочарован тем, что увидел сегодня. Это очень плохая картина для города Марселя. В современном мире много насилия, в футболе нет необходимости. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — цитирует слова Луческу L'Equipe.

Матч состоялся 7 апреля в Марселе на стадионе «Велодром» и завершился победой французского клуба со счётом 2:1.

Перед матчем в Марселе возле отеля, в который заселились болельщики из Греции, произошла драка. Уже на стадионе незадолго до стартового свистка фанаты «Марселя» закидали греческий сектор посторонними предметами.

Ранее сообщалось, что норвежский «Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение итальянской «Роме» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.