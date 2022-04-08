Ильин — об уходе легионеров из «Краснодара»: обстановка в команде стала душевнее

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Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин рассказал об атмосфере в команде после ухода иностранных игроков.

«В раздевалке душевнее стало, пацаны из «Краснодара-2» влились, наметилось какое-то новое единение, что ли. Болельщики тоже сплотились, чувствуют боевой дух, атмосферу внутри команды», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

Напомним, что практически все легионеры «Краснодара» покинули команду после возобновления сезона. 

Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» встретится с казанским «Рубином». Матч пройдёт 9 апреля. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался об отъезде иностранных футболистов из России.

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