Опубликовано видео откровенной фотосессии Медведевой

В сети появилось видео откровенной фотосессии фигуристки Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступил 1 апреля.

Фигуристка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

22-летняя фигуриста пропустила два сезона, однако пока официально не объявляла о завершении спортивной карьеры.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.