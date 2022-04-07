Опубликовано видео откровенной фотосессии Медведевой

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В сети появилось видео откровенной фотосессии фигуристки Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.
Опубликовано видео откровенной фотосессии Медведевой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступил 1 апреля.

Фигуристка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

22-летняя фигуриста пропустила два сезона, однако пока официально не объявляла о завершении спортивной карьеры.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.

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