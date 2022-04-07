ВФВ подала апелляцию в FIVB из-за отмены ЧМ по волейболу в России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала апелляцию в Международную федерацию волейбола (FIVB) из-за отмены чемпионата мира по волейболу в России.

«ВФВ обратилась с апелляцией в апелляционный комитет FIVB по поводу отмены чемпионата мира. По факту решения комитета будут предприняты дальнейшие шаги, в том числе возможен иск в CAS», — цитирует слова сотрудника ВФВ ТАСС.

Напомним, что 1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на $80 млн из-за отмены ЧМ по волейболу.