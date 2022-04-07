УЕФА не собирается приостанавливать показ матчей в России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что организация пока не рассматривала вопрос о прекращении трансляций матчей под своей эгидой в России.

«Собирается ли УЕФА остановить вещание матчей под эгидой организации в России? Мы можем обсудить это ещё. Думаем, что сейчас нет причин для этого», — цитирует Чеферина ТАСС.

Чиновник также заверил, что ассоциация будет следить за развитием событий.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своими эгидами.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.