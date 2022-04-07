УЕФА не собирается приостанавливать показ матчей в России
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«Собирается ли УЕФА остановить вещание матчей под эгидой организации в России? Мы можем обсудить это ещё. Думаем, что сейчас нет причин для этого», — цитирует Чеферина ТАСС.
Чиновник также заверил, что ассоциация будет следить за развитием событий.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своими эгидами.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает трансляцию Кубка Англии по футболу.