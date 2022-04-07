Михайлов назвал Овечкина великим хоккеистом
- AP
- © Nick Wass
«Овечкин — великий хоккеист сегодняшнего времени. Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери — видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».
Олимпийский чемпион также пожелал Овечкину крепкого здоровья и дальнейших снайперских успехов.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
Российский нападающий стал четвёртым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать более 1400 очков, выступая за одну команду.
Ранее Овечкин вышел на чистое 81-е место по количеству проведённых матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).