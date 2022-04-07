Михайлов назвал Овечкина великим хоккеистом

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Михайлов назвал Овечкина великим хоккеистом
  • AP
  • © Nick Wass

«Овечкин — великий хоккеист сегодняшнего времени. Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери — видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Олимпийский чемпион также пожелал Овечкину крепкого здоровья и дальнейших снайперских успехов.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Российский нападающий стал четвёртым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать более 1400 очков, выступая за одну команду.

Ранее Овечкин вышел на чистое 81-е место по количеству проведённых матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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