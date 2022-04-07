Анчелотти сравнил Бензема с хорошим вином

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды Карима Бензема в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Бензема как хорошее вино: он становится лучше с каждым днём и чувствует, что с каждым днём становится всё более важным в команде, становится более явным лидером», — приводит слова Анчелотти Real Madrid Info.

Он отметил, что Бензема является образцом для подражания и настоящей угрозой в штрафной соперников.

В минувшей игре с «Челси», которая состоялась 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», Бензема оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 3:1.

Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

Ранее Анчелотти заявил, что Бензема не мог найти пропуск на стадион перед матчем с «Челси».