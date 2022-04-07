Тренер «Реала» Анчелотти: Бензема не мог найти пропуск на стадион перед матчем с «Челси»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что нападающий команды Карим Бензема чуть не пропустил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
Тренер «Реала» Анчелотти: Бензема не мог найти пропуск на стадион перед матчем с «Челси»
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Перед матчем Бензема никак не мог найти пропуск на стадион. Я сказал ему поторапливаться, а то он не сможет сыграть. К счастью, он его нашёл», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В минувшей игре с «Челси», которая состоялась 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», Бензема оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 3:1.

Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала».

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