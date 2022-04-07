Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Плишковой

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Александрова квалифицировалась в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга россиянка встречалась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 5:2 в пользу Александровой. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее 19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян квалифицировалась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить