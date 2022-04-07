Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Плишковой
В матче второго круга россиянка встречалась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 5:2 в пользу Александровой. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.
В третьем круге турнира россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Ранее 19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян квалифицировалась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).