Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Плишковой

Российская теннисистка Екатерина Александрова квалифицировалась в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга россиянка встречалась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 5:2 в пользу Александровой. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. В третьем круге турнира россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Ранее 19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян квалифицировалась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).