Бензема прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Челси»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:1).

«Такие ночи, как сегодня и когда мы играли с ПСЖ, волшебны. Всё прошло отлично, мы прекрасно играли с первой минуты. Мы в порядке, будем биться до конца», — цитирует Бензема Marca.

Он также добавил, что хет-трик важен для него. Он отметил, что особенно доволен третьим мячом, потому что в тот момент думал о предыдущем нереализованном моменте.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема. Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц.

Ранее сообщалось, что Эдер Милитао пропустит ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Челси» из-за перебора карточек.

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