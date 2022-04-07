«Бавария» впервые за 26 матчей проиграла в гостях в Лиге чемпионов

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Мюнхенская «Бавария» уступила в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом» (0:1).

Встреча в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил Арно Груневелд на 8-й минуте встречи.

Таким образом, «Бавария» впервые за 26 матчей проиграла в гостях в Лиге чемпионов. В последний раз мюнхенский клуб уступил на выезде в розыгрыше турнира сезона-2017/2018 «Пари Сен-Жермен» (0:3).

Ранее «Реал» обыграл «Челси» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря хет-трику Карима Бензема.

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