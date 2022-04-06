Валиева исполнила тройной аксель и каскад с четверным тулупом на тренировке
На тренировке фигуристка прыгнула тройной аксель и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.
Напомним, что на Кубке Первого канала Валиева представила упрощённый контент без тройного акселя и двух четверных прыжков.
На Олимпиаде в Пекине Валиева выиграла золото в командном турнире, но стала лишь четвёртой в личных соревнованиях.
Ранее Александра Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где тренировалась на высоких каблуках.