Матыцин посетил академию Плющенко

Министр спорта России Олег Матыцин посетил академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«С Олегом Васильевичем мы обсудили, что считаем, что спорт должен выступать в качестве посла мира. Россия всегда открыта к сотрудничеству. Уверен, у спорта нет территориальных границ, олимпийские ценности должны быть востребованы везде», — написал Плющенко в Instagram*.

6 апреля академия Плющенко отметила пятилетие. Матыцин ознакомился с её работой и пообщался с фигуристами.

Напомним, что ISU последовал рекомендациям МОК и отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.