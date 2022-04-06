Матыцин посетил академию Плющенко
«С Олегом Васильевичем мы обсудили, что считаем, что спорт должен выступать в качестве посла мира. Россия всегда открыта к сотрудничеству. Уверен, у спорта нет территориальных границ, олимпийские ценности должны быть востребованы везде», — написал Плющенко в Instagram*.
6 апреля академия Плющенко отметила пятилетие. Матыцин ознакомился с её работой и пообщался с фигуристами.
Напомним, что ISU последовал рекомендациям МОК и отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.