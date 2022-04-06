Матыцин посетил академию Плющенко

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин посетил академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«С Олегом Васильевичем мы обсудили, что считаем, что спорт должен выступать в качестве посла мира. Россия всегда открыта к сотрудничеству. Уверен, у спорта нет территориальных границ, олимпийские ценности должны быть востребованы везде», — написал Плющенко в Instagram*.

6 апреля академия Плющенко отметила пятилетие. Матыцин ознакомился с её работой и пообщался с фигуристами. 

Напомним, что ISU последовал рекомендациям МОК и отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить