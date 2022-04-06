Глава комитета лыжных гонок FIS рассказал, когда россиян допустят до международных стартов

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Глава комитета Международной федерации лыжного спорта Вегард Ульванг предположил, когда российские спортсмены вернутся на международные старты.

«Спорту нужно следовать за остальным обществом в таком серьёзном деле. Если отменят санкции и откроют воздушное пространство, то спорту надо за этим последовать. Но не раньше. Это очень серьёзно», — цитирует Ульванга Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Эрик Рёсте ответил Елене Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян.

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