Глава комитета лыжных гонок FIS рассказал, когда россиян допустят до международных стартов

Глава комитета Международной федерации лыжного спорта Вегард Ульванг предположил, когда российские спортсмены вернутся на международные старты.

«Спорту нужно следовать за остальным обществом в таком серьёзном деле. Если отменят санкции и откроют воздушное пространство, то спорту надо за этим последовать. Но не раньше. Это очень серьёзно», — цитирует Ульванга Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Эрик Рёсте ответил Елене Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян.