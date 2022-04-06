ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу возможного увеличения игрового времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В связи с некоторыми сообщениями и слухами, которые распространялись сегодня, ФИФА хотела бы уточнить, что не планирует никаких изменений, касающихся продолжительности футбольных матчей, как на чемпионате мира 2022 года, так и в других турнирах», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее сообщалось, что планируется увеличить количество компенсированного времени в каждом из таймов. Таким образом, с учётом добавленного времени в некоторых случаях встречи будут длиться более 100 минут.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сборной России.