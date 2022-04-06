ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на ЧМ-2022
- AP
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«В связи с некоторыми сообщениями и слухами, которые распространялись сегодня, ФИФА хотела бы уточнить, что не планирует никаких изменений, касающихся продолжительности футбольных матчей, как на чемпионате мира 2022 года, так и в других турнирах», — говорится в заявлении ФИФА.
Ранее сообщалось, что планируется увеличить количество компенсированного времени в каждом из таймов. Таким образом, с учётом добавленного времени в некоторых случаях встречи будут длиться более 100 минут.
Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сборной России.