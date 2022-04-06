Салихова заявила, что Вилков страдает возрастной деменцией

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего российского арбитра Михаила Вилкова.

«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, потому что Зарема Салихова часто критикует судейство в РПЛ. По мнению бывшего арбитра, это карма.

Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Ранее Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны.