Салихова заявила, что Вилков страдает возрастной деменцией

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего российского арбитра Михаила Вилкова.
Салихова заявила, что Вилков страдает возрастной деменцией
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«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, потому что Зарема Салихова часто критикует судейство в РПЛ. По мнению бывшего арбитра, это карма.

Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Ранее Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны.

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