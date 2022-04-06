Салихова заявила, что Вилков страдает возрастной деменцией
- Gettyimages.ru
«Я считаю, что с Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог — у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом. Михаил является очередным палачом российского футбола. Я считаю, что подобные фразы недопустимы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, потому что Зарема Салихова часто критикует судейство в РПЛ. По мнению бывшего арбитра, это карма.
Напомним, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
Ранее Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны.