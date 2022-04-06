Захарова высказалась о включении русского в список официальных языков ФИФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение русского языка в список официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы рассчитываем на дальнейшее осознание международным спортивным сообществом того факта, что без российского участия развитие мирового спорта просто невозможно. Надеемся, что этот шаг данной структуры послужит позитивным импульсом для других международных спортивных организаций», — цитирует Захарову ТАСС.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По его итогам членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, кроме того, русский был признан одним из её официальных языков. Между тем до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что дальнейшая судьба сборной России по футболу зависит от решения CAS.