Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего российского арбитра Михаила Вилкова.

«Как мы вернём наших фанатов на трибуны? Не мы вводили закон о Fan ID — не нам заниматься этим вопросом. Нас никто не спрашивал. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Вилков призвал Зарему заняться вопросом возвращения болельщиков «Спартака» на трибуны.

По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, поскольку Зарема Салихова постоянно чихвостит судей.