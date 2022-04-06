Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны
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«Как мы вернём наших фанатов на трибуны? Не мы вводили закон о Fan ID — не нам заниматься этим вопросом. Нас никто не спрашивал. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Ранее Вилков призвал Зарему заняться вопросом возвращения болельщиков «Спартака» на трибуны.
По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, поскольку Зарема Салихова постоянно чихвостит судей.