Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего российского арбитра Михаила Вилкова.
Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны
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«Как мы вернём наших фанатов на трибуны? Не мы вводили закон о Fan ID — не нам заниматься этим вопросом. Нас никто не спрашивал. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Вилков призвал Зарему заняться вопросом возвращения болельщиков «Спартака» на трибуны. 

По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Ранее Михаил Вилков заявил, что «Спартак» проигрывает, поскольку Зарема Салихова постоянно чихвостит судей.

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