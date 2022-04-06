Писеев считает, что фигурное катание в России популярнее футбола

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сравнил популярность вида спорта с футболом.

«Я считаю, что в нашей стране фигурное катание популярнее, чем футбол. Если футболисты начнут играть нормально, как это было, ну тогда может стать наоборот», — цитирует Писеева Metaratings.

По его словам, сейчас у каждого фигуриста в стране много персональных поклонников, чем не могут похвастаться футболисты.

«Болельщики приходят во дворец, смотрят на выступление одного человека или пары, а в футболе приходят смотреть на 22 игрока. Естественно, смотреть футбол на большой арене вживую интереснее, чем на наших фигуристов», — добавил функционер.

Напомним, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала российский футбол слабым, ленивым и скучным. По её словам, по этой причине её гораздо больше привлекают другие виды спорта.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что российские футболисты должны пахать на поле за свою зарплату.