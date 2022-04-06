Запашный предположил, как спорт в России может развиваться в условиях изоляции

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Директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный поделился мнением, как отечественный спорт способен развиваться в условиях международной изоляции.
Запашный предположил, как спорт в России может развиваться в условиях изоляции
  • globallookpress.com

«Во-первых, хочу сказать спасибо Bellator и UFC за то, что они не идут на поводу у политиканов. Наши бойцы хотя и находятся под давлением, но продолжают выступать. Это очень важно. Сейчас Немков вылетает в Америку вместе с Фёдором Емельяненко, Пётр Ян уже там. Чтобы наш спорт в условиях изоляции развивался, нужно создавать условия для наших спортсменов внутри страны», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

По его мнению, государству следует организовать более существенную поддержку, причём это в большей степени касается неолимпийских видов спорта, так как в тех же смешанных единоборствах такая мера дала бы мотивацию следующим поколениям спортсменов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поделился мнением о возможном снятии запрета на выступления российских атлетов на международных соревнованиях.

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