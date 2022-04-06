Овсянников: если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво
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«Если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождём. Непонятная ситуация: при чём здесь спортсмены, при чём здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» — цитирует Овсянникова «Газета.Ru».
Он добавил, что Россия много сделала для ISU, и напомнил, как Россия оказала помощь союзу с чемпионатом мира после Фукусимы. При этом Овсянников отметил, что не понимает, какие настроения сейчас в ISU.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах. Отечественные фигуристы были вынуждены пропустить чемпионат мира 2022 года в Монпелье.
Ранее Светлана Журова объяснила, зачем ISU собирается опросить национальные федерации.