Овсянников: если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво

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Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Олег Овсянников прокомментировал призыв Международного союза конькобежцев (ISU) к странам представить свою позицию по поводу ситуации на Украине.
Овсянников: если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво
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«Если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождём. Непонятная ситуация: при чём здесь спортсмены, при чём здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?» — цитирует Овсянникова «Газета.Ru».

Он добавил, что Россия много сделала для ISU, и напомнил, как Россия оказала помощь союзу с чемпионатом мира после Фукусимы. При этом Овсянников отметил, что не понимает, какие настроения сейчас в ISU.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах. Отечественные фигуристы были вынуждены пропустить чемпионат мира 2022 года в Монпелье. 

Ранее Светлана Журова объяснила, зачем ISU собирается опросить национальные федерации.

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