Журова объяснила, зачем ISU собирается опросить национальные федерации

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, зачем Международный союз конькобежцев (ISU) опросит национальные федерации по поводу будущего России.

«Думаю, в ISU боятся, что федерации других стран начнут бойкотировать соревнования. Не может же быть такого, чтобы Россия выступала одна, а все остальные отказывались. Поэтому сейчас и хотят провести опрос», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Она отметила, что если большинство стран проголосуют за возвращение России, то тогда есть шанс на выступление российских спортсменов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах. Отечественные фигуристы были вынуждены пропустить чемпионат мира 2022 года в Монпелье.

Ранее сообщалось, что Россия подаст иск в CAS на $80 млн из-за отмены чемпионата мира по волейболу.