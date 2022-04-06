Арбитр Панин отказался комментировать своё отстранение
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«Я извиняюсь, но не комментирую. Все вопросы — в пресс-службу РФС. Поймите меня сейчас», — приводит слова Панина «РБ Спорт».
ЭСК РФС признало решение Игоря Панина не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» ошибочным. По этой причине арбитра отстранили от работы до конца сезона.
Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого и Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв предложил пожизненно отстранять арбитров за систематические ошибки.