Арбитр Панин отказался комментировать своё отстранение

Российский арбитр Игорь Панин отреагировал на своё отстранение до конца сезона по решению экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Я извиняюсь, но не комментирую. Все вопросы — в пресс-службу РФС. Поймите меня сейчас», — приводит слова Панина «РБ Спорт».

ЭСК РФС признало решение Игоря Панина не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» ошибочным. По этой причине арбитра отстранили от работы до конца сезона.

Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого и Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв предложил пожизненно отстранять арбитров за систематические ошибки.