Арбитр Панин отказался комментировать своё отстранение

Короткая ссылка
Российский арбитр Игорь Панин отреагировал на своё отстранение до конца сезона по решению экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Арбитр Панин отказался комментировать своё отстранение
  • globallookpress.com

«Я извиняюсь, но не комментирую. Все вопросы — в пресс-службу РФС. Поймите меня сейчас», — приводит слова Панина «РБ Спорт».

ЭСК РФС признало решение Игоря Панина не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» ошибочным. По этой причине арбитра отстранили от работы до конца сезона.

Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого и Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв предложил пожизненно отстранять арбитров за систематические ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить