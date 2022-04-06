Ветеран ЦСКА предложил пожизненно отстранять арбитров за систематические ошибки

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отстранении судей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Правильное решение! Судейское безобразие просто осточертело! Если ошибки системные, то обязательно нужно отстранять пожизненно! Они делают это или специально, или из-за низкой квалификации», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Александр Самедов прокомментировал отстранение судей в РПЛ.