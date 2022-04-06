Николаев: при дефиците арбитров любое отстранение будет потерей для судейского корпуса

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал возможное отстранение нескольких судей от работы на матчах Российской-премьер лиги (РПЛ).

«У нас дефицит арбитров в РПЛ. Нагрузка очень большая, учитывая, что приходится работать в VAR-комнате и выходить на футбольное поле. Любое отстранение — потеря для судейского корпуса», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он подчеркнул, что руководство Российского футбольного союза (РФС) имеет все основания для отстранения ряда арбитров, поскольку судьи допустили действительно резонансные ошибки в матчах 23-го тура чемпионата России.

«Есть руководители, которые вправе решать, что сейчас делать. Конечно, хотелось бы, чтобы судьи не ошибались и не было отстранений», — добавил он.

Работа арбитров на матчах 23-го тура РПЛ будет обсуждаться 6 апреля на экстренном заседание судейского комитета РФС.

СМИ сообщали, что РФС может отстранить от работы арбитров Игоря Панина, Артёма Любимова и Алексея Сухого.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах чемпионата России.