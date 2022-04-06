СЭ: РФС может отстранить от работы арбитров Панина, Любимова и Сухого

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Российский футбольный союз (РФС) намерен отстранить от работы на матчах национального чемпионата трёх арбитров.
СЭ: РФС может отстранить от работы арбитров Панина, Любимова и Сухого
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Не исключено, что без назначений в апреле и мае останутся Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Работа арбитров на матчах 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет обсуждаться 6 апреля на экстренном заседание судейского комитета РФС.

Арбитр Сухой и судья VAR Любимов на матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) ошибочно назначили пенальти в ворота «быков». Одиннадцатиметровый реализовал Даниил Фомин.

Судья Панин в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в самой концовке встречи не назначил пенальти в ворота армейской команды.

Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах чемпионата России.

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