Спарринг-партнёр Яна рассказал о подготовке к бою со Стерлингом

Тренер Андрей Октябринский, который также является спарринг-партнёром российского бойца смешанного стиля Петра Яна, рассказал, как проходила подготовка соотечественника к поединку-реваншу с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

«К бою со Стерлингом мы готовились практически три месяца. Тренировались в Tiger Muay Thai, а помогали нам много сильных бойцов — Шарапутдин Магомедов, Артём Белах. Работали практически в том же составе, что и в преддверии боя с Кори Сэндхагеном. Думаю, дело в самой обстановке, природе. Приходя на тренировку, для разминки достаточно 15 минут вместо 40. Следовательно, рабочее время сокращается и нет необходимости тратить лишнюю энергию», — сказал Октябринский в интервью RT.

Он также назвал Таиланд одним из лучших мест для подготовки атлетов вне зависимости от видов спорта благодаря климату страны.

«Кроме того, туда приезжают топовые спортсмены, готовые пахать. Естественно, это заряжает на упорные тренировки. В этом качественное отличие TMT от многих других залов. Безусловно, в каждом есть те, кто настроен трудиться. Но при этом можно увидеть людей, которые просто проводят там время, не настроены отдавать всего себя, и их присутствие не может не отвлекать. Всем известно, что дисциплина бьёт класс», — добавил специалист.

Ранее определился состав секундантов на бой Яна со Стерлингом.