Организаторы Уимблдона сделали заявление по участию россиян в турнире
- AP
«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране», — цитирует BBC представителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC).
Уточняется, что AELTC продолжает проводить консультации с правительством Британии по вопросу допуска россиян.
Организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям вторую ракетку мира Даниила Медведева и других россиян.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Ранее ATP опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.