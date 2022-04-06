Организаторы Уимблдона сделали заявление по участию россиян в турнире

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Организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису рассказали о правилах допуска россиян к участию в турнире 2022 года.
Организаторы Уимблдона сделали заявление по участию россиян в турнире
  • AP

«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране», — цитирует BBC представителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC).

Уточняется, что AELTC продолжает проводить консультации с правительством Британии по вопросу допуска россиян.

Организаторы Уимблдона по требованию руководства страны могут не допустить к соревнованиям вторую ракетку мира Даниила Медведева и других россиян. 

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее ATP опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

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