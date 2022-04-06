Инфантино отреагировал на слухи о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал слухи о возможной замене сборной Ирана на команду Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мне очень жаль, что Италия пропустит чемпионат мира второй раз подряд. Итальянцы почти всегда участвовали в ЧМ. Однако другие страны тоже хотят участвовать чаще, а для нас очень важно давать надежду другим сборным», — цитирует Football Italia Инфантино.

СМИ сообщали, что Италия может получить место Ирана на первенстве планеты. ФИФА якобы хотела исключить иранцев из числа участников турнира из-за запрета для женщин на посещение футбольных матчей в стране.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Иран в группе B сыграет с Англией и США. Четвёртый участник группы определится по итогам стыкового матча между Уэльсом и победителем противостояния Шотландия — Украина.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022.