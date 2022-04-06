Мохнаткина проведёт бой с чемпионкой PFL Харрисон

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Лига профессиональных бойцов (PFL) опубликовала расписание боёв на турнире в Арлингтоне (Техас, США).
Мохнаткина проведёт бой с чемпионкой PFL Харрисон
  • Gettyimages.ru

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина сразится с чемпионкой PFL в лёгкой весовой категории американкой Кайлой Харрисон, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир состоится 6 мая.

На счету 33-летней россиянки шесть побед и два поражения в ММА. У 31-летней Харрисон 12 побед в 12 боях.

Мохнаткина проведёт второй бой в PFL. Её дебют состоялся в августе 2021 года, когда она победила американку Клаудию Замору единогласным решением судей. Благодаря этой победе россиянка получила возможность подписать контракт с промоушеном на 2022 год.

В турнире также примут участие россияне Магомет Умалатов, Магомет Магомедкеримов, Николай Алексашин.

Ранее президент Союза смешанных единоборств (ММА) Радмир Габдуллин рассказал, что уход Фёдора Емельяненко с поста председателя наблюдательного совета России стал потерей для организации.

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