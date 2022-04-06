Мохнаткина проведёт бой с чемпионкой PFL Харрисон
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Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина сразится с чемпионкой PFL в лёгкой весовой категории американкой Кайлой Харрисон, сообщает пресс-служба промоушена.
Турнир состоится 6 мая.
На счету 33-летней россиянки шесть побед и два поражения в ММА. У 31-летней Харрисон 12 побед в 12 боях.
Мохнаткина проведёт второй бой в PFL. Её дебют состоялся в августе 2021 года, когда она победила американку Клаудию Замору единогласным решением судей. Благодаря этой победе россиянка получила возможность подписать контракт с промоушеном на 2022 год.
В турнире также примут участие россияне Магомет Умалатов, Магомет Магомедкеримов, Николай Алексашин.
Ранее президент Союза смешанных единоборств (ММА) Радмир Габдуллин рассказал, что уход Фёдора Емельяненко с поста председателя наблюдательного совета России стал потерей для организации.
Under the Friday Night Lights in Texas 🌟#2022PFL3 May 6th on ESPN 2 and ESPN+ pic.twitter.com/YcZ0qhFUY0— PFL (@PFLMMA) April 5, 2022