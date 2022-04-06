Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в сезоне в НХЛ
Российский нападающий синерубашечников Артемий Панарин оформил две результативные передачи. Теперь на его счету 65 голевых пасов. Свой предыдущий лучший результат форвард установил в сезоне-2019/20, когда оформил 63 ассиста.
«Рейнджерс» в Ньюарке переиграл «Дэвилз» со счётом 3:1.
«Рейнджерс» (96 очков) располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (54 очка) занимает 15-е место.
Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.