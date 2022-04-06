Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в сезоне в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий синерубашечников Артемий Панарин оформил две результативные передачи. Теперь на его счету 65 голевых пасов. Свой предыдущий лучший результат форвард установил в сезоне-2019/20, когда оформил 63 ассиста.

«Рейнджерс» в Ньюарке переиграл «Дэвилз» со счётом 3:1.

«Рейнджерс» (96 очков) располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (54 очка) занимает 15-е место. 

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить