Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Нэшвилл Предаторз» разгромил на своём льду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Бриджстоун-Арены», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Джона Хайнса.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Роман Йоси (6-я минута), Райан Джохансен (14-я, 20-я, 60-я), Филип Томасино (27-я), Мэтт Дюшен (54-я). У «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло (14-я), Кирилл Капризов (38-я).

Российский форвард записал на свой счёт 40-ю шайбу в сезоне-2021/22.

«Миннесота» (91 очко) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (84) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.

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