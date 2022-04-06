Корнетка назвал причины ухода из «Локомотива»

Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил причины ухода из столичного клуба.

«К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с красно-зелёными. Хочу сказать большое спасибо прекрасным людям, с которыми работал здесь», — цитирует Корнетку Sports.ru.

По его словам, он уверен, что спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн и другие эксперты продолжат идти по правильному пути и развивать клуб.

«Эта команда невероятно сильная. У неё есть потенциал для успешного будущего», — добавил Корнетка.

Напомним, что Корнетка покинул свой пост 5 апреля. 44-летний немецкий специалист внёс внушительный вклад в развитие клуба.

Красно-зелёные (37 очков) занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (49).

Ранее в «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба.