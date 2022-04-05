Источник: ФИФА планирует увеличить количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022
Об этом сообщает Calcio Finanza cо ссылкой на Corriere dello Sport.
Планируется увеличить количество компенсированного времени в каждом из таймов. Таким образом, с учётом добавленного времени в некоторых случаях встречи будут длиться более 100 минут.
Отмечается, что данное нововведение с согласия Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) могут опробовать на ЧМ-2022.
Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сборной России.