Источник: ФИФА планирует увеличить количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества добавленного времени в матчах чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает Calcio Finanza cо ссылкой на Corriere dello Sport.

Планируется увеличить количество компенсированного времени в каждом из таймов. Таким образом, с учётом добавленного времени в некоторых случаях встречи будут длиться более 100 минут.

Отмечается, что данное нововведение с согласия Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) могут опробовать на ЧМ-2022.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о дальнейшей судьбе сборной России.